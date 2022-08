Artikkel

Vene mööbli müüja: mida peaksime tegema, kas poe kinni panema?

Vene mööblipoe müüja Galina Klepatš (vasakul) rääkis Äripäeva ajakirjanikele, et nõudlus kvaliteetse Vene mööbli järele on jätkuvalt suur. Intervjuu käigus transporditi poest diivan uuele omanikule. Foto: Andras Kralla

Tallinna Idakeskuse ja Mustakivi keskuse väikestes poodides müüakse jätkuvalt Vene ja Valgevene kaupa. Müüjate sõnul on klientide nõudlus sellise kauba järele suur.

Idakeskuse kõrval asuv Vene mööbli pood on tihedalt kaupa täis, mistõttu ei tule esimese hooga selle pealegi, et siia pole juba mitu kuud uut kraami toodud. Poe juhataja, Revita-Est osaühingu juht Galina Klepatš aga tõdeb, et asi on nutune. "Viimased asjad tõime märtsis. See on kõik, mis meil on jäänud, midagi muud ei ole," kurdab poe juhataja.

