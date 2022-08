Repsi nõunik: autojuht tahtis Mailisele kätte maksta

Mailis Reps kohtus. Foto: Andras Kralla

Kuumal augustikuu suvepäeval on Mailis Repsi taas oodata kohtusse. Tunnistajapingis istub nõunik Ketly Tattar, kelle nimi on juba mitu kordi kohtusaalis kõlanud. Kõige rohkem on tal rääkida autojuht Urmas Kooviti kohta, kes olevat tahtnud töölt vallandamise tõttu Repsile kätte maksta.

"2021. august hakkasin minema reisile ja võõras number helistab. Võtsin vastu. Urmas oli purjus ja ütles, et maksame Mailisele koos kätte," rääkis Tattar, kuidas Repsi kunagine autojuht Urmas Koovit temaga aasta tagasi ühendust võttis. Kuid Tattar ütles, et on temas väga pettunud Õhtulehele antud intervjuu tõttu, milles mingid laused ei vasta tõele. "Tahtis mind enda poolele võita," lisas nõunik.

