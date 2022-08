Kõrvetav elektri hind nöörib tööstustel hinge kinni

Kuumalaine ähvardab Tesla ühe suurima tehase kinni panna

Tesla teatas Shanghai valitsusele, et neil võib olla raskusi tootmise jätkamisega, kui Sichuani provintsis põua tõttu toimuv elektrikriis jätkub. Kohalikud on endast väljas, sest neile tundub, et Tesla on Hiina valitsusele väärt rohkem kui inimelu.

