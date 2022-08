Uudised

Äripäev

Raadiohommikus vaatame otsa Eesti tööstusele

Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits Foto: Raul Mee

Esmaspäevane Äripäeva raadiohommik lahkab turgude arengu kõrval Eestis asuvate tööstusettevõtete käekäiku.

Intervjuu annavad metallitööstuse Hanza Mechanics Balti klastri juht Emöke Sogenbits ja aasta tööstur 2021, Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Algavat börsinädalat tuleb kommenteerima Simo Sepp Äripäeva börsitoimetusest. Stuudios ajakirjanikud Meelis Mandel ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Minu karjäär".

Saates on külas IT-ettevõtte Cybernetica küberturvalisuse osakonna juhataja Sander Valvas ning sama osakonna müügi- ja partnersuhete juht Mai Mitt. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Kuum tool". Äripäeva raadio kuumale toolile istub sel korral suurettevõtja Peeter Rebane. Uurime temalt, kuidas valmistub meelelahutussektor uueks koroonalaineks, kui ettevõtted on kahjumis ja ees terendab majanduslangus. Niisamuti küsime, mida ta endise Keskerakonna liikmena arvab erakonnast toimuvast ning mil moel peaks valitsus juhtima üle käte läinud energiakriisi.

Saatejuht on Katariina Krjutškova.

12.00-12.15 "Obskuurne majandus" Tehisintellektid ja veebirobotid on muutumas rassistideks ja seksistideks. Mida see tähendab, miks see nii läinud on ja mida selle vastu teha saab? Seda kuulete lühisaates "Obskuurne majandus."

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Toidutööstust poovad mitu kriisi korraga, kuid enim just energia hinnatõus ja saadavus. Ülikõrge elektrihinnaga päeval, 17. augustil tehase ajutisest seiskamisest teatanud Nõo Lihatööstuse juht ja saatekülaline Ragnar Loova tunnistab, et ettevõte tegi tänavu teises kvartalis eelarves väga korralikud korrektuurid ja nimetas selle hellitavalt ellujäämiseelarveks. Ta lisab, et lihasektori puhaskasum liikus miinusesse juba mullu viimases kvartalis. "Tegelikult tunneli lõpus valgust ei ole ja tänavuse esimese poolaasta tulemused näitavad väga kurba pilti," märgib ta.

Saate teine külaline Toiduliidu juht Sirje Potisepp kohtus hiljuti ministritega, kellelt oodatakse plaane A, B ja C ka tööstusettevõtetele. "Mis juhtub, kui näiteks LNG-terminal ei saa õigeks ajaks valmis? Sügis on kohe käes ja plaani veel ei ole," on ta kriitiline. Saates on juttu sisendite hinnakasvust, koostööst jaekettidega ja paljust muust.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Ettekanne on lindistatud tänavu aprilli lõpus toimunud Teeninduskonverentsil 2022. Kuulete superviisorit ja coachi Allan Kaljakinit.

Ta jagab nippe selle kohta, kuidas teha tõhusaid tööpause ja õpetab, kuidas inimene saab olla iseenda arengucoach. Ettekanne oli esmakordselt eetris maikuus.

Samuti kuulete psühholoogi, koolitajat ja tööõnneuurijat Tiina Saar-Veelmaad.

Ta räägib tööõnnevalemist, töömotivatsioonist ja enda kogemustest tööõnneuurijana. Modereeris Marili Niidumaa. Ettekanne on lindistatud tänavu veebruaris toimunud Gaselli Kongressil 2022 ning oli esmakordselt eetris aprillikuus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

