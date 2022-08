Uudised

Raadiohommikus: USA majandus, kas hinnaralli peatub ja millest jutustavad kanaarilinnud?

Rimi Eesti Food ASi tegevdirektor Vaido Padumäe

Kui palju on veel ruumi hindade tõusuks jaekaubanduses, kas tööjõupuudus poodides on leevenemas, kui terav on konkurents, millised on olnud kaupade kallinemise aja suurimad muutused tarbijaharjumustes ja kuidas kaupmehed neile reageerivad?

Neil teemadel kõneleme teisipäevases hommikuprogrammis Rimi Eesti Food ASi tegevdirektori Vaido Padumäega.

Kuidas mõjutab kõrge inflatsioon, tugev dollar ja Föderaalreservide intressipoliitika Ameerika ettevõtjat ning tarbijat? Milline on majanduse käikäigu mõju poliitikale – juba novembris on vahevalimised, kus vabariiklased võivad oluliselt oma positsioone tugevdada? Hommikuprogrammi külaline on „meie mees Havannas“, USAs New Hampshire´is elav veebiajakirja Estonian World kaasasutaja ja tegevtoimetaja Sten Hankewitz.

Läheneb iga-aastase kübervõistluse Cyber Battle of Estonia 2022 eelvoor, kuhu oodatakse osalema 15-24 aastaseid noori, kes tahavad toetada riiki või ettevõtteid küberkuritegevuse vastases võitluses. Järelkasvu on vaja – ekspertide hinnangul tabas Eestit hiljuti võimsaim küberrünnakute laine pärast pronksiöid. Võisteldakse CTF Techi internetikeskkonnas – see on ettevõte, mille kaasasutaja on tuntud muusik Karl-Erik Taukar. Stuudiosse tuleb tegevjuht Marki Tihhonova-Kreek, kes räägib asjast lähemalt.

Äripäeva Infopangas on valminud raamatupidamisbüroode konkurentsiraport. Konkurentsianalüütik Sigrid Kõivult kuuleme, millest laulavad neil päevil majanduse kanaarilinnud.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Raadiopäev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates tuleb juttu sellest, kuidas investeerida majandustüklite erinevates faasides ja millised sektorid kaitsevad portfelli suure sula eest.

Nendel ja teistel teemadel jagavad oma kogemusi finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi ning finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann.

Saate pani kokku Anu Lill.

13.00-14.00 "Eetris on ehitusuudised". Saates on külas Kalle Suitslepp, Betoonimeister AS juhataja, kes räägib, et betooni hinnakiri on viimasel ajal kerkinud pea igapäevaselt, sest näiteks tsemendi kui oluliseima sisendi hinnatõus jõuab oktoobriks aastases võrdluses 80%ni. Samuti selgitab Suitslepp, et kuigi käesoleva aasta esimeses pooles on betoonitootmine ettevõttes aastases võrdluses 10% võrra kasvanud, näitas juuni juba 10protsendilist miinust.

Veel selgitab Kalle Suitslepp, kuidas on hinnatõusu seni betooni tellijatega jagatud ja ka seda kuidas Betoonimeistril üldiselt läheb. Samuti räägime saates betoonitootmise tehnikast ja selle hinnast ning tellijate, sealhulgas riiklike tellijate valmisolekust ehitustellimusi jätkuvalt teha.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00-16.00 "Turismitund". Räägime Eesti väikesaartel tegutsevate turismitegijate rõõmudest, raskustest ja kasutamata võimalustest Vormsi ja Naissaare näitel.

Räägime väikesaartel pakutavatest ning puuduvatest teenustest, konkurentsist, tüüpilistest külastajatest ja sellest, kuidas on viimastel aastatel muutunud nende hulk.

Saatekülalised avestlevad enda turundusnippidest ja saartel veel kasutamata ärivõimalustest ning sellest, kas nad oma tegevusega ka „ära elavad“. Koos otsitakse vastuseid küsimustele, kas pigem müüa vaikust ja rahu või suuri massiüritusi. Samuti räägitakse sellest kui palju aitavad kohalikud kuulsused kaasa väikesaarte turundamisele.

Külas on OÜ Nicesaar juhatuse liige Madis Toomela ja Vormsilt osaleb veebi teel OÜ Sviby rent juhataja Andreas Viks. Saadet juhib Gregor Alaküla.

