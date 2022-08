Mitmed Eesti uudisveebid on täna hommikul maas

AS Postimees Grupp. Foto: Andras Kralla

Postimees Grupi ja Ekspress Meedia uudisveebid – näiteks Postimees, Õhtuleht, Delfi – on olnud täna hommikul maas.

Postimehe peatoimetja Priit Hõbemägi ütles, et täna öösel tabas mitmeid Eesti veebilehti ulatuslik DDoS rünnak, mille tulemusena ei olnud ka Postimehe veebiplatvorm kell 6.09-7.45 osaliselt kättesaadav. Ta ütles, et praeguseks on Postimehes olukord lahendatud.

Delfi teatas kell 8.28, et seoses küberrünnakutega ei ole portaal tavapärasel kujul kättesaadav. "Tegeleme probleemi lahendamise ja kõikide teenuste taastamisega," seisis avaldatud teates.

Riigi Infosüsteemi Ameti pessiesindaja Seiko Kuik ütles, et amet kahtlustab küberrünnakut. Kuik ütles hommikul, et kuna olukord puudutab mitut ettevõtet korraga, on uurimist rohkem.

CERT-EE andmetel sooritati eile Eesti veebilehtede ja -teenuste vastu ööpäeva jooksul kokku 17 teenustõkestusrünnakut (DDoS), millest 15 olid suunatud info- ja sidesektori vastu ning millel võis olla mõju teenuste tavapärasele toimimisele. Ülejäänud kaks olid suunatud lõppkasutajate (nt kodukasutajad) vastu, ent nendel laiemat mõju ei olnud.