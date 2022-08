Sanktsioneeritud Venemaa suurfirma Eesti tütar andis ärile hagu

“See on meie punker, see on meie tanker ...” Sanktsioonid sirgeks!

Mõned asjad tuleks endale ja Lääne partneritele selgeks teha – Ukraina vastu sõda alustanud Venemaa suhtes kehtestatud majandussanktsioonid olgu selged ja ühesed, kirjutab Äripäev juhtkirjas.