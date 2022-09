Piret Mürk-Dubout: naistippjuhi elu on keskmisest keerukam

Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout rääkis Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", et tugevad tegijad võivad saada häid positsioone, aga elus tuleb teha valikuid. Foto: Andras Kralla

Naistippjuhtide puhul kadetsetakse välist sära ja edu, ent seejuures ei märgata, et tippjuhi elu on tavapärasest märksa keerukam ja jätab kodusele elule pitseri, rääkis Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk-Dubout Äripäeva raadiosaates "Edukad naised".

Tippjuht Mürk-Dubout rõhutas intervjuus, et tänasel päeval on naisjuhid eelisseisundis, sest kiiresti muutuvas maailmas on tarvis rohkem tunnetada – ja see on just naiste tugevus. Tema meelest on igal oma valdkonna tugeval tegijal võimalus saada kõrge ametikoht, aga seejuures tuleb ka ohvreid tuua.

