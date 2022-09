Kallas: suurtarbijate töö peatamine kalli elektri ajal aitaks kõiki teisi

Peaminister Kaja Kallas tõi näite Leedust, kus suure väetisetehase sulgemine tõi elektri hinda alla. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallase sõnul võib olla mõistlik mõnel suuremahulisel elektritarbijal tegevus peatada, kui see aitab kõiki teisi ettevõtteid. "Kui meil on põud ja vett üldse ei ole, siis on selge, et suuri veekoguseid tarbivad ettevõtjad ei saa toimetada samas mahus."

Kallas tõdes, et on ettevõtteid, kes võtavad kogu Eesti tarbimisest väga suure osa. "Kui meil on ettevõtted, kellel ei ole väga palju töötajaid, aga on Eesti-täis ettevõtteid, kes kannatavad kõrge hinna all, kui see aitaks kõiki teisi, siis mingitel hetkedel on see võib olla mõistlik," ütles ta ettevõtete sulgemise kohta.

