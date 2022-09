Uudised

Raadiohommikus: tööandjate soovitused ja edu biotehnoloogias

Ragn-Sellsi juht ja tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime tööandjate ootustest ja soovidest riigivalitsemises, edukast biotehnoloogia ettevõtjast, Amazonis müümisest ja korteriturul toimuvast.

Kolmapäeval avalikustab tööandjate keskliit oma manifesti, mis suunatud kevadistele valmistele ning mis annab soovitusi nii poliitikutele, tööandjatele kui ka töötajatele. Küsime Ragn-Sellsi juhilt ja tööandjate keskliidu volikogu esinaiselt Kai Realolt, mida manifest sisaldab ja kas seal sõnastatud eesmärgid on ikka reaalsed või lihtsalt kenad lugeda.

Kolmapäeval avalikustatakse ka järjekordne Äripäeva Rikaste TOP, kus tuntud metoodika alusel on reastatud Eesti jõukaimad isikud. Uurime uue isikuna edetabelisse jõudnud teadlaselt, koroonavastase ninasprei välja töötanud ettevõtte Icosagen ASi juhatajalt ja loojalt Mart Ustavilt ettevõtte edu tagamaade kohta ning küsime ka teaduse ja ettevõtluse koostöövõimaluste kohta.

Lisaks saavad hommikuprogrammis sõna Domus Kinnisvara kutseline hindaja ja maakler Andrei Kolukanov, kes annab kommentaari korteriturul toimuvate hinnamuutuste kohta, ning agentuuri Digital Merchant üks asutajaid ja juht Mihkel Moosel, kes kõneleb edukast müügiprotsessist Amazoni platvormil.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime lepingute muutmisest, sest tõusvad hinnad on pannud ettevõtjaid ja teenusepakkujaid otsima võimalusi, kuidas lepinguid muuta või lõpetada.

Saatekülalised toovad nende töölaualt läbi käinud näiteid lepingutega seotud muredest ehitus- ja riigihanke valdkondadest. Samuti annavad saatekülalised nõu, millal üldse mõelda lepingu muutmisele või lõpetamisele ja mida uutes lepingutes kindlasti unustada ei tohiks.

Stuudios on Triniti vandeadvokaadid Virge Murak ja Sandor Elias. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Veokijuhtide puudus on aina süvenev probleem, tõdeti sel korral saates, mis keskendus autotranspordile. Tänuväärt täiendus on küll varakult riigipensionile jäävad politseinikud, noored aga istuvad pigem arvuti taga kui veoki roolis. Saates arutletigi autotranspordi üle, kuidas veokijuhtide puudust lahendada ja kas tööampsude võimalus aitaks olukorda leevendada.

Külas on transpordifirma AS HRX juhatuse liige Andres Leht, autoettevõtete liidu värske direktor Kersten Kattai ja KPMG nõustaja Einar Rosin. 29. septembril ilmuvale Autotranspordi TOPile pühendatud raadiosaadet juhib Äripäeva Logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas kiirelt kasvava taastuvenergiaettevõtte Sunly üks asutajaid ja juht Priit Lepasepp. Kolm aastat tagasi nullist alustanud ettevõtte taga on varasema eduka exit'i teinud taastuvenergiaettevõtte Nelja Energia võtmeisikud ja investorid. Miks nad taas energiavaldkonna ette võtsid, kuidas teha kolme aastaga 15 aasta töö, kuidas end ja oma töötajaid selle tohutu kasvukiiruse juures tervelt juhtida ja millised vead tegemata jätta, sellest Priit Lepasepp saates räägibki. Juttu tuleb ka ühest saatuslikust kuulutusest, millele vastamine viis ta advokaadikarjääri juurest energiafirma tippjuhiks. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Saates avame süsinikukaubanduse tagamaid. Külaliseks on ettevõtte EcoBase asutaja ja juht Jaan Sepping, kellega räägime süsinikuturust. Saatest saab teada, mis vahet on vabatahtlikul ja kohustuslikul süsinikuturul, millist tulu pakub süsinikukaubandus metsaomanikele ja mida selleks tegema peab.

Metsaomanikele pakub süsinikuturg lisaks metsast saadavale puidule ja metsamaa väärtuse kasvule veel ühe tuluvõimaluse. Kuid Seppingu sõnul on siin üks aga – EcoBase pakub süsinikukrediite üksnes uusmetsatusprojektidele. See tähendab, et nende abil saab süsinikukaubandusse liita üksnes maid, mis pakuvad keskkonnale lisandväärtust.

Saadet juhib Tööstusuudiste toimetaja Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

