Rain Lõhmus: Euroopa Keskpanga bilansi kallale minek on vältimatu

LHV nõukogu esimehe Rain Lõhmuse arvates ei täida sanktsioonid Venemaale vajalikku eesmärki. Foto: Raul Mee

Kombinatsioon majanduse sulgemisest ja rahatrükkimisest on üpris toksiline, nagu kaks jooki, mida eraldi võib juua, aga segades niidab maha, rääkis LHV suuromanik Rain Lõhmus nõndanimetatud kobarkriiside esimesest ehk koroonakriisist konverentsil Äriplaan.

"Me ei ole siiani jõudnud seda kurjalt tuksuvat inflatsiooni ära tappa," sõnas Lõhmus. Ta lisas, et nüüd on vältimatu minna Euroopa Keskpanga bilansi kallale, mida Euroopas küll teha ei taheta. "Mulle endale tundub, et Euroopa Keskpank on oma mandaadi vastaselt keskendunud riikide rahapoliitika kujundamisele," sõnas ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev