Artikkel

Kaja Kallas: peame kõigeks valmis olema ja seda ütlema, sest Kreml teeb märkmeid

Kaja Kallas lubas, et edaspidi investeeritakse julgeolekusse miljard eurot aastas. Foto: Raul Mee

Majandus on keerulises olukorras, kuna kokku saavad kaks elementi: kõrge inflatsioon ja jahenev majandus. Peaminister Kaja Kallas ütles, et need tööriistad, mis majanduse kiirendamiseks sobivad, ei klapi kõrge inflatsiooniga. Vastuoluline kriis.

Peaminister rääkis majanduskonverentsil Äriplaan 2023, et veel aasta tagasi tervisekriisi kiuste oli meie majandusel hea väljavaade. “Aastatagune COVID-kriis paistab kauge, aga see pole sugugi nii minevik. Me püüdsime kõike hambad ristid avatuna hoida,” meenutas Kallas ja kinnitas, et see tõi kasu. Ta võrdles Eesti majanduskasvu naaberriikidega: Leedul, Rootsil, Lätil kasvas majandus mullu 4,8%, Soomes üle 3% ja Eestis lausa 8,3%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev