Eesti esirikas ärinaine: mulle meeldivad ilusad asjad

Ärinaine Jana Tool asub tänavuses Äripäeva rikaste TOPis 454. kohal. Foto: Anete Hela Pulk

Pika ajalooga vanad majad ja mööbliäri on justkui ilusate asjade omamine, rääkis kinnisvaraärinaine ja Äripäeva 500 rikkama hulka kuuluv ettevõtja Jana Tool.

Kriisiperioodidel saavad seesugused ilusad asjad kõige rohkem kannatada, ütles Jana Tool Äripäevale antud intervjuus. “Ma olen emotsionaalne inimene. Võib-olla on see minu viga, et mulle meeldib ka äri ajada emotsionaalselt.”

