Raadiohommikus: rikas vastab, mis on rikkus

Ükssarviku Veriff asutaja ja juht Kaarel Kotkas esinemas tänavuse majanduskonverentsi Äriplaan 2023 laval. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio esmaspäevase hommikuprogrammi teemade hulka kuuluvad kohtusüsteem, bioplast ja Belgia turu eripärad, ent mööda ei minda ka Äriplaani konverentsist ja Rikaste TOPist.

Ükssarviku Veriff asutaja ja juht Kaarel Kotkas on Äripäeva värske Rikaste TOPi põhjal Eesti üks jõukamaid inimesi. Ühtlasi astus ta neljapäeval peetud konverentsil Äriplaan 2023 esinejana üles. Kuulame Kotkasega tehtud intervjuud, milles ta räägib, mis on tema meelest üldse rikkus. Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas Veriffis segastel aegadel prognoose tehakse ning millist kasvu oodatakse.

Äri- ja tarkvaraarenduse ettevõte Net Group avas Belgias kontori. Vestleme Belgia üksuse juhi Anders Abeliga sealse turu eripäradest.

Eesti kohtud tähistavad oktoobri algul õigusemõistmise nädalat. Tänavu keskendutakse halduskohtute tööle. Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving räägib sellest ajendatuna, mis vajab Eesti kohtusüsteemi puhul tähelepanu ja selgitamist ning mida saaks teha senisest paremini. Ühtlasi kommenteerib Pilving paari värsket riigikohtu otsust.

Maailm on plastireostusega püsti hädas, Tallinna Tehnikaülikoolis on aga pusitud suure potentsiaaliga bioplasti laboratoorse pilootliini kallal. TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi kaasprofessor ning 2021. aasta teaduse populariseerija tiitli laureaat Andres Krumme tuleb stuudiosse ning räägib kõigest lähemalt.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Minu karjäär". Seekordne saade keskendub juhtimisele ja juhi mõjule. „Ei ole võimalik juhtida teisi, kui sa ei oska juhtida ennast,“ ütleb saate alguses ettevõtte Tele2 juhatuse praktikant Karmen Reivik, kel on võimalus iga päev ühe aasta jooksul õppida just tippjuhtidelt ehk Tele2 juhatuse liikmetelt.

Kui suur on juhi mõju tema meeskonnale ja kuidas teha nii, et see mõju ulatuks ka iga viimase kui kliendini, keda Tele2-s nimetatakse sõpradeks? Mil viisil panustab ettevõte oma juhtide arengusse ja arendamisse ning kuidas muudab tiimitööd tugevuspõhine juhtimine, sellest kõigest saates juttu tulebki.

Tele2 rõõmsat ja tegusat tiimi esindasid stuudios ettevõtte personali- ja klienditeeninduse direktor Sirli Seliov, juhtkonna praktikant Karmen Reivik ja kohe-kohe Tele2-e ärikliendi osakonna juhi positsioonile asuv Siim Lääts. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Sel korral on saates fookuses rikaste edetabel. Kuulete, millised trendid ja muutused tänavusest edetabelist enim läbi kumasid. Samuti tuleb juttu suurimatest tõusjatest ja langejatest ning uutest tulijatest. Lahti saab selgitatud ka edetabeli koostamise metoodika ning saatekülalised avavad, kes võiks järgmisel aastal võitja olla.

Ühtlasi kuulete lõiku intervjuust ükssarviku Veriff asutaja ja juhi Kaarel Kotkasega. Külas on Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi ja Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–12.10 "Lühisaade: obskuurne majandus". Teadupärast on viimasel ajal aina rohkem võimalusi töötada kodust. Ei ole sugugi erakordne, et tööandja ja töövõtja võivad kohtuda vaid korra töövestlusel ja nii alustada ning jätkata pikka töösuhet ilma uuesti kohtumata.

Selline olukord tekitab aga aina rohkem võimalusi petuskeemideks, identiteedi varjamisteks ja varastamisteks. Millised petuskeeme kasutatakse, kuulete lühisaatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates kõlab kaks ettekannet tänavuselt Pärnu tarneahelakonverentsilt, mis keskenduvad jätkusuutlikkuse teekonnale tarneahelas.

Oma loo räägivad kehahooldustooteid valmistava Nurme Looduskosmeetika kaasasutaja Marit Tiits ja veopakendite standardiseerimisega tegeleva Bepco juht Margus Ärm.

15.00–16.00 "Lavajutud". Sel korral on eetris kaks ettekannet konverentsilt Best Internet 2022. Esmalt räägib Promoty juht Aleks Koha influencer-turundusest, trendidest, rahasummadest ja sellest, miks ettevõtted peaksid influencer-turundust kasutama.

Samuti kuulete LinkedIni eksperdi Indrek Põldvee esinemist. Ta kõneleb persoonibrändi ja ettevõtte brändi ehitamisest LinkedInis. Ta jagab praktilisi soovitusi ja selgitab, kuidas platvormi abil saab ettevõtte käivet kasvatada. Konverentsi modereeris Hando Sinisalu.

