Rahvaloendus: välispäritolu elanike arv kasvas kõikides maakondades

Sisserännanud on pärit enamjaolt Venemaalt või Ukrainast. Foto: Andras Kralla

Rahvaloenduse andmeil on kasvanud end eestlaseks pidava välispäritolu rahvastiku osakaal. Sisserändajad on koondunud lisaks Harjumaale ja Ida-Virumaale ka suurematesse linnadesse.

Rahvaloenduse andmetel on Eestis põliselanikke kokku 962 643, mida on 10 251 inimese jagu vähem kui eelmisel, 2011. aastal toimunud loendusel, mil see arv oli 972 894. Ülejäänud inimesed ehk 27,5% Eesti rahvastikust on välispäritoluga, vahendab statistikaamet pressiteates.

