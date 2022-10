Uudised

Äripäev

6. oktoober kell 14:45 Jaga lugu:







Raadiohommikus: meie mees Kiievis ja inflatsiooni kasvupind

Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas võtab aprillis Ukraina presidendilt üle Euroopa Liidu kandidaatriigiks saamiseks vajalikud dokumendid. Foto: Ukraine Presidency

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid julgeoleku, inflatsiooni ja kaubanduse teemadel.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov annab ülevaate julgeolekupoliitilistest arengutest: kas Lääs suudab Venemaa tuumaähvardustele ühtselt vastu seista ning kui tõenäoline on Ukraina kiirkorras NATOga liitumine?

Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas selgitas arvamustoimetaja Neeme Korvile antud usutluses, kuidas peab vastu kaheksa kuud Venemaaga sõdinud riigi majandus ning millised on suurimad väljakutsed.

Statistikaameti värskeid inflatsiooninumbreid kommenteerib telefoniintervjuus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, kes avaldab hinnatõusu enim mõjutavad tegurid ja väljavaate lähemate kuude perspektiivis.

Lisaks kuulete intervjuusid kaubanduse aastakongressil kolmapäeval esinenud ettevõtjatega.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. TalTechi DeepESTi hargettevõtete programm aitab magistrantidel, doktorantidel ja mistahes vanuses teadlastel viia oma ideed laborist välja ning need kommertsialiseerida. Saates on külas TalTechi programmi ja TalTechi uusettevõtluse keskuse juht Kaisa Hansen, kes räägib programmist lähemalt – mis kasu see loob ja milliseid oskusi selle raames omandatakse, alustades suhtlusoskuste lihvimisest lõpetades investorite kaasamisega.

Samuti on saates külas teadlased Jekaterina Mazina ja Mart Min, kes osalesid programmis möödunud aastal. Jekaterina ja Mart tutvustavad saates oma ideid, mis said ellu viidud ja päästsid muu hulgas mitmeid elusid.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas saates räägime korruptsioonist Kohtla-Järvel, skandaalsetest hoiu-laenuühistutest, põnevatest tehingutest, koondamistest, Euroopa plaanist kiirkorras kodusid renoveerida ja gaasisegadusest.

Nendel teemadel arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Pille Ivask ja Martin Johannes Teder.

12.00–12.15 “Obskuurne majandus”. Kas ütled ka peenutsedes makaronide asemel pasta? No iseenesest nimeta, kuidas tahad, aga päris pikalt ütlesid ka itaallased ise eri liiki pastade kohta ikka üldistavalt “makaronid”. Napoli inimesi nimetati paarsada aastat tagasi päris pikka aega “makaronisööjateks” ja nad oli turistidele lausa vaatamisväärsuseks. Mida seal siis nii väga vaadata oli, kuula saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 “Edukad naised”. Sel korral käis Äripäeva stuudios külas pesutootja ja moedisainer Kriss Soonik-Käärmann, kes rääkis oma teekonnast Londoni pesumaailmas ja seejärel omanimelise brändi loomisest.

Soonik-Käärmann rääkis, et ettevõtjana on ta tihti sattunud olukorda, kus tal pole enam tagasiteed ja ta on pidanud üksinda langetama ebameeldivad otsused. Lisaks rääkis Soonik-Käärmann, et koroona-aastad on olnud pesutootmises pigem hea aeg, ehkki ettevõtted Kinoos Invest ja CrafCats olid möödunud aastal kahjumis. Samuti jagas ta, miks pole ettevõtjana investeerinud aktsiatesse ega kinnisvarasse. Veel rääkis Londonis elav ettevõtja, kuidas tal on õnnestunud ühildada töö- ja pereelu ja tulla toime sellega, et temast ei saa iialgi täiuslikku koduperenaist.

Kõigele lisaks rääkis Soonik-Käärmann, mil määral mõjutas teda abikaasa ja TransferWise'i asutaja Kristo Käärmanni suhtes algatatud kriminaalasi.

Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Kas teadsid, et kui võtad peavalu tõttu käsimüügist ostetud valuvaigisteid liiga sageli ja palju, võid saada hoopis uue karmi peavalu? Saates selgitab valuraviarst dr Aleksandra Šilova, mis ohud kaasnevad valuvaigistite liigtarbimisega, mis asi on MOH ning kui palju on siis liiga palju valuvaigisteid. Lisaks tuleb juttu lahendustest, kuidas valuvaigistite lõksu sattumist vältida.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee juht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.