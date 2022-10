Euroopa Liit võtab ette krüptovarade põhjaliku reguleerimise

Zelenskõi: Venemaa valmistab oma ühiskonda ette tuumarelvaks

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaa ametnikud on asunud oma ühiskonda ette valmistama võimalikuks tuumarelva kasutamiseks, kuid lisas, et ta ei usu, et Venemaa on valmis seda siiski kasutama.

