Raadiohommikus: e-Eesti pioneer ehitab Egiptuse e-riiki

Hommikuprogrammis räägitakse, kuidas edeneb Lähis-Idas ja Aafrikas äri praktikas. Foto: SIPA/Scanpix

Äripäeva raadio nädala esimese hommikuprogrammi külaliste fookus on seekord kaugetel, ent perspektiivikatel turgudel. Kuidas sinna jõuda, millised on eripärad ja senised kogemused?

Loome raadiosilla Egiptuse pealinna Kairoga, kus kohaliku IT-ministeeriumi nõunikuks asus Ivar Tallo. 20 aastat tagasi Eesti e-riigile aluse pannud e-riigi Akadeemia kaasasutaja on aidanud kümnetel riikidel oma IT-süsteeme arendada, näiteks õpetas ta hüppama Gruusia IT-tiigri ja töötas viimati sõjaeelses Ukrainas.

Aga kuidas edeneb Lähis-Idas ja Aafrikas äri praktikas? Eesti parimate ettevõtete seas tänavu konkurentsivõimelisima suurettevõtte tiitli saanud Nortal saab 90% käibest välisturgudel. Ettevõtte Eesti juht Ats Albre tuleb stuudiosse ettevõtte ja tehnoloogiasektori globaalsest seisust rääkima.

Otse New Delhist saabub mikrofoni juurde India Eesti saatkonna asejuht Margus Solnson, kes tutvustab algaval nädalal Eestis aset leidvat India äriseminari, kus antakse praktilisi juhiseid, kuidas selle riigi üüratule turule tungida.

Börsitoimetuse ajakirjaniku Jana Saarkoppeliga vaatame ette algavale börsinädalale, analüüsime põnevamaid tulemusi ja USA inflatsioonirekordile järgnenud turujõnksu järelkaja.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Minu karjäär”. Elisa Eesti tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli ja IT ja TV-teenuste arenduse valdkonnajuht Joosep Põllumäe räägivad saates, miks ja kuidas neljapäevane töönädal edukaks pilootprojektiks osutus ja mis saab projektist edasi.

Lisaks kuuleme, milliseid väljakutseid Elisal IT-valdkonna töötajatele pakkuda on, kuuleme Joosepi 13 aasta pikkust karjäärilugu läbi eri ametikohtade Elisas ja saame teada, mida mitmed elisalased n-ö vaba reedega on peale hakanud.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Otsesaates asutakse eestlaste tüviteema – kinnisvara – kallale. Kas nüüd hakkavad korterite hinnad langema? Tõesti? Päriselt? Kindel või? Kui palju?

Neile küsimustele vastavad Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ja Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

12.00–12.15 "Obskuurne majandus". Mis värk Elon Muskil selle Xiga on? Justnimelt tähega X. SpaceX, Tesla model X, x.com, isegi ta lapse nimi on ju XÆA-XII (häälduse järgi kuuldavasti kui “X Ash A Twelve”). Ekstsentriline miljonär on nähtavasti sellesse tähte kiindunud.

Samuti on ta Twitteris andnud krüptilisi teateid sellest, kuidas ta teeb “kõige äpi” nimega X. Niisiis, mis värk selle Xiga on? Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Seekordses saates lahkame kevadel alguse saanud projekti "Innovatsioonitrepp", mille eesmärk on aidata ettevõtetel paika saada täpsem innovatsiooniteekond.

Saates on külas projekti töömeeskonna liige ja Columbus Eesti digiekspert Indrek Sabul, kes selgitab, millega on innovatsioonitrepi näol tegemist ja millist kasu võiksid tööstusettevõtted sellest saada. Sabul ütleb saates, et kui digitaliseerimisega tegelevad ettevõtted praegu aktiivselt, siis nüüd võiks fookusesse võtta innovatsioonikultuuri arendamise laiemalt. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Seekordne saade on lindistatud tänavu septembri lõpus toimunud müügijuhtimise aastakonverentsil.

Saate esimeses pooles räägib läbirääkimiste treener Jakob Saks, kuidas läbirääkimistel ära tunda negatiivseid taktikaid ja kuidas neid oskuslikult hallata.

Saate teises osas räägib Produktiivsusklubi kaasasutaja Arno Lehtsaar, kuidas saab kõige efektiivsemalt oma ajakasutust optimeerida ja kuidas on võimalik oma produktiivsust tõsta. Moderaatorid on Siim Salme ja Rene Sildvee.

