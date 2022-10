Riik: talveks gaasi jagub, laeva minek Soome ei muuda midagi

Paldiski LNG-haalamiskai ehitus oli Alexelale kahjumlik, väidab juhatuse liige Marti Hääl. Foto: Andras Kralla

Talveks gaasi jagub ning LNG-laeva Eesti asemel Soomes randumine sisuliselt midagi ei muuda, anti aru riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel avalikul istungil. Laeva jaoks kai ehitanud Alexela jäi aga pea kõiges eriarvamusele.

Kevadel oli üleeuroopaliselt hinnang, et talviseks hooajaks valmistumisel kujuneb suurimaks mureks gaasi varustuskindlus, kuid praeguseks on olukord muutunud, märkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. "Gaasi on rohkem, kui kevadel arvati, aga hind on kõrgem, kui kevadel kardeti."

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev