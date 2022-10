Äripäev eetris: mis on LNG-terminali lõppmäng?

Trumm on läinud, mingu pulgad ka! Panen Saunumi müüki

Tänavune aasta on olnud minu portfellile vilets. Oma suurimatesse positsioonidesse usun endiselt edasi, sest need ettevõtted ei ole kehvemaks muutunud. Paraku pole ma olnud piisavalt terane, et väiksemate positsioonide probleeme arvesse võtta ja kiirelt müügiotsust teha.

Tänavune aasta on olnud minu portfellile vilets. Oma suurimatesse positsioonidesse usun endiselt edasi, sest need ettevõtted ei ole kehvemaks muutunud. Paraku pole ma olnud piisavalt terane, et väiksemate positsioonide probleeme arvesse võtta ja kiirelt müügiotsust teha.