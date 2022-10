Elering: turuosalised toogu ka oma Excel gaasivarudest lauale

Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapp. Foto: Raul Mee, Eiko Kink

Kui Elering kinnitab oma arvutustes koostöös piirkonna süsteemihalduritega, et gaasivaru on talveks tagatud ning turuosalised selles kahtlevad, siis esitagu nood oma Excel, mis nende kahtlusi kinnitaks, sõnas Eleringi energiaturu osakonna juhataja Erkki Sapp.

Vahetult enne minister Sikkuti LNG-terminali Soome mineku teadet salvestatud Energiatunni saates vastas Erkki Sappi üleskutsele gaasiliidu tegevdirektor Heiko Heitur, et Eleringi prognoosid ei klapi juba Soome veeldatud maagaasi terminali võimsuse osas ning on väga kaheldav, et see suudaks kevadeks 15 teravatt-tundi gaasi piirkonda tuua.

