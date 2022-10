Uudised

Raadiohommikus: gaasi hinnast ja Venemaa spordist

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm pöörab pilgu gaasi hinnale, palga maksmisele ning koduse börsiettevõtte tulemustele.

Kolmapäeva hommikul avalikustatakse Tallinna börsil noteeritud ettevõtte Harju Elekter kolmanda kvartali majandustulemused. Palume ettevõtte juhil Tiit Atsol neid kommenteerida ning pärime, kuidas ettevõte tuleb toime olukorras, kus tootmisi koondatakse ning olud muutuvad kiiresti.

Kolmapäeval jõuab Äripäeva lugejateni parimate palgamaksjate TOP, milles kõrgel kohal oleva reklaamiettevõtte Dentsu Estonia juhi Britte Maidraga räägime kõrge palga maksmise võimalikkusest ja töötamise efektiivsusest.

Maagaasi hind on augusti tiputasemest tänaseks alla tulnud ligikaudu kolmekordselt ning see tekitab küsimuse kas see võikski nii jääda? Seda küsime Eesti Gaasi juhilt Margus Kaasikult, kellelt uurime ka, kas Eesti Gaas on valmis ka tarbijatele on müüma gaasi odavamalt.

Eesti Puitmajaliidu tegevjuhi Annika Kadaja käest uurime aga puitmajatootjate olukorra kohta ning pärime, kas eksport toidab meie tootjaid jätkuvalt mahlaselt.

Lõpetame hommikuprogrammi Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlemiskeeluga – kaua see peaks kehtima ja millistel võistlustel? Seda pärime olümpiavõitjalt Erki Noolelt.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni uudistetoimetaja Mai Kroonmäe ning saatejuht Lauri Leet.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Rail Baltica projekt liigub Eestis erinevate väljakutsete kiuste edasi, tuues ehitusturule järgnevatel aastatel sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvad investeeringud.

Kas riigil on mõistlik täna taristuobjektide ehitamisse investeerida? Missugused on hinnad võrreldes „enne sõda“ ajaga? Kas ehitajad saavad tähtaegadega hakkama?

Baltikumi läbi aegade suurimast taristuprojektist, sellest, kui kaugel me oleme ja kuhu liigume, räägib Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00-12.00 “Triniti eetris”. Seekordne saade on põllumajanduse ja toidutootmise teemaline: räägime tarneahelatest ja sellega seonduvast, sealhulgas probleemidest toidu müügil ja koostööst kaubanduskettidega. Mullu novembris jõustus keelatud kaubandustavade seadus, mis peaks tänaseks olema turul paremat korda loonud.

Kas ja milline mõju on sel seadusel olnud, kas see on loonud turule võrdsemat olukorda ja mida on oodata lähitulevikus, sel teemal arutlevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu. Saadet juhib Birjo Must.

12.00-13.00 "Äripäeva TOP". Saade keskendub seekord sõitjateveo sektorile. Saates räägitakse sektori hetkeolukorrast, kuidas tulevad ettevõtted toime avalike bussiliinide alarahastusega, kuidas on bussifirmasid mõjutanud energiakriis ja inflatsioon ning kuidas on võimalik lahendada sektoris valitsevat bussijuhtide tööjõupuuduse probleemi.

Saates osalevad Hansabussi juht Indrek Halliste ja Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos. Saadet juhib Romet Toomas Tiitsaar.

13.00-14.00 “Juhi jutud”. Ütled turism ja mõtled Estravel, ütled Estravel ja mõtled Anne Samlik. 40 aastat turismivaldkonnas ja sellest 30 Estravelis töötanud ning 2015. aastal parima juhi tiitli pälvinud Anne Samlik ongi seekordse saate külaline.

Tema teekond turismivaldkonna tippu on ühe erandiga olnud vääramatu ja vestlusest selgubki, kuidas aastakümneid silmapaistvalt oma valdkonnas ja ettevõtet juhtida, kuidas kriisidest tugevamalt välja tulla ning mis liimib töötajaid ettevõtte külge. Estraveli töötajate keskmine staaž on nimelt 17 aastat.

Kuna turismivaldkond on aastate jooksul läbi teinud suuri raputusi, tuleb juttu ka sellest, mida saab ettevõte ja juhid, ka keskastmejuhid teha, et töötajad jääksid keerulistel aegadel toimetades terveks, miks ei tasu juhil raskeid otsuseid isiklikult võtta, miks Eesti konkurentsivõimelisima turismifirma iga töötaja perekonnanimi on Estravel ja paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Mets ja majandus". Saade vaatab seekord tagasi tänavuaastasele Äripäeva konverentsile Puidutööstuse äriplaan 2023. Praegusele ajale kohaselt oli konverentsi üheks põhiteemaks kriisiga kohanemine ja võimalused kriisiga hakkamasaamiseks. Saates toome kuulajateni osa kahest konverentsil kõlanud ettekandest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran avas oma ettekandes riigi ootusi puidusektorile. Lühidalt kokku võttes võib öelda, et peamised ootused on lisandväärtuse kasv, arendustegevusse panustamine ning kestlik majandusmudel. Väga oluliseks peetakse innovatsiooni, tootearendust, rohepööret ja tootmise digitaliseerimist.

Saate teises osas jagab maailma ühe suurima termopuidu tootja Thermory juhatuse liige ja finantsjuht Martin Kalle ettevõtte kogemusi kriiside ületamiseks. Muuhulgas küsib Kalle, kas COVID-kriis oligi üldse kriis? Tema hinnangul oli tegu pakkumise kriisiga, mis viis müügi lakke ja tegelikult oli vähemalt puidutööstustele väga hea aeg. Nüüd aga on ees ootamas nõudluse kriis ja midagi head see ei tõota.

Mida aga veel tähele panna, seda kuuleb saatest. Saadet juhib Tööstusuudiste toimetaja Toomas Kelt.

