Artikkel

PwC juhti üllatas ukrainlaste suhtumine totaalselt

Vlad Fedtšuk on üks neist, kes Kiievis oma kohviku lahti hoiab, Äripäev kirjutas tema tegemistest aprillis ja Delovõje Vedomosti ka juunis. Foto: Sten Õitspuu

Finantsteenuseid pakkuv PricewaterhouseCoopers oli Ukrainas juba maiks-juuniks 90 protsenti oma sõjaeelsest mahust tagasi saanud ja selle taga olid ukrainlased, kes juba märtsi keskel hakkasid märku andma, et nüüd võiks äkki nende ettevõtte auditiga edasi minna.

PwC Ukraina üksust juhib eestlane Ago Vilu, kes ütles Äripäeva hommikuprogrammis, et oli totaalselt üllatunud, et sellises situatsioonis mõeldi auditi peale. "See oleks viimane asi üldse, mille peale ma isiklikult mõtleksin, kui aus olla," lisas ta.

