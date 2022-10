Uudised

Raadiohommikus: investor analüüsib, börsifirma juht annab aru ja aasta töösturi nominent vaatab tulevikku

Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

Alustame nädalat börsitulemustega, kui võtame ette kahe tuntud ettevõtte numbrid. Lisaks lahkame Eesti tööstuse seisu aasta töösturi nominendiga.

Esmaspäeva hommikul avaldab viimase kvartali ja üheksa kuu tulemused meediaettevõte Ekspress Grupp. Mis peitub numbrite taga ja kuhu liigub ettevõte edasi, räägib täpsemalt Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu.

Hommikul selguvad ka tulemused Leedust, kui Eesti investorite seas menukas Šiauliu bankas avaldab oma resultaadi. Oma kiire analüüsi edastab investor Paavo Siimann.

Kuna tulemuste hooaeg pole veel läbi, siis eesootavatest olulisematest sündmustest saame rääkida investor Toomase meeskonna liikme ja Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Simo Sepaga.

Äripäeva raadiostuudiot külastab hommikul ka aasta töösturiks kandideeriv Kuldar Väärsi. Millisena näeb Milremi asutaja ja juht oma ettevõtte edu põhjuseid ning millised on Eesti kaitsetööstuse väljavaated laiemalt, räägimegi Väärsiga lähemalt.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Ken Rohelaan ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus" Hiinas toimub palju lääne inimesele düstoopiana mõjuvat. Isegi suunamudijate majandamine.

Nimelt on Hiinas suunamudimine praegu noorte number üks unistuste töö. Aga ta on ikkagi seejuures hiinalikult nii-öelda vabrikutöö. Just nii, Hiinas on suunamudimisvabrikud, kus sajad noored inimesed panevad suurtes lao- või laudalaadsetes hoonetes tundide viisi peale erinevaid huulepulki ja lauvärve. Mismoodi see kõik toimib, kuula lühisaatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 „Minu karjäär“. Millist karjääri on võimalik teha merendusvaldkonnas?

Millised on TS Laevade uued suunad ja kuidas meie kuulajatel on võimalik nendest osa saada, seda tutvustavadki seekordses „Minu karjääri“ saates TS Laevad OÜ vahimadrus Susanna Raud, ettevõtte juhatuse liige ja endine laevakapten Guldar Kivro ning Tallinna Sadama personaliosakonna juht Kerli Leppoja.

Saade annab ülevaate meremehe eluga kaasnevatest hüvedest ja loomulikult tuleb juttu ka sellest, kus ja millise õppe peaks läbima, kui on soov end selle valdkonnaga siduda.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on värske rahandusminister Annely Akkermann.

Kohe ajakirjanduse hambusse sattunud Akkermann räägib oma ettevõtetest, poliitiku karjäärist, suhetest peaministriga, maksuparadiisist, oma südameteemast ja paljust muust.

Küsimusi esitab ajakirjanik Martin Johannes Teder.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas aknatootja KLAR Home asutaja ja juht Janar Tammjärv, kellega räägime ettevõtte arengust ja plaanidest.

„Ujume vastuvoolu ja näeme, et ka languses on võimalik kasvada,“ märgib Tammjärv saates. Ta lisab, et kõrgetest energiahindadest hoolimata pole ettevõttel plaanis rohkem säästa või tegeleda erakorralise kulude kokkuhoiuga, vaid keskenduda tulu teenimisele. „Keskendume sellele, kuidas ühe ruutmeetri või ühe inimese kohta rohkem käivet saada – see on meie energia säästmise lahendus,“ sõnab ettevõtte juht.

Veel räägib Tammjärv uuest kavandatavast tehasest, tarneahelatest ja tarnijatest, samuti ekspordist ja Põhjamaade turuolukorrast ning sellestki, kuidas müüa aknaid läbi e-poe ilma vahendajateta otse jaekliendile.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud" Seekordne saade on lindistatud tänavu septembri alguses toimunud konverentsil Palga Päev 2022. Kuulete kahte ettekannet.

Esmalt kõneleb Eesti HR Seltsi kaasasutaja ja president Helo Tamme 4päevase töönädala hüvedest ja väljakutsetest, tutvustab teemakohaseid uuringuid ja kajastab seda, kuidas on läinud ettevõtetel ja organisatsioonidel, kes on rakendanud 4päevast töönädalat.

Saate teises osas kuulete Häirekeskuse juhi Kätlin Alvela ettekannet. Ta kõneleb sellest, kuidas töötajaid läbi kriisimere turvasadamasse juhtida, kuidas luua kriisi pinnalt väärtusi ja teenuseid ning jagab kriisi õppetunde.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

