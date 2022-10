Linnamäe müüs Apollo TV maha

Majanduslangus hiilib lähemale: eurotsooni inflatsioon tegi kõigi aegade rekordi

Euroala inflatsioon tõusis kõigi aegade kõrgeimale tasemele, samal ajal kui Euroopa majandus näitas jahtumise märke, see tugevdas kartusi, et majanduslangus on nüüdseks peaaegu vältimatu.

