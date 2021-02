Linnamäe siseneb digitelevisiooni turule

Varasemalt Starmani juhtinud ja ettevõtte Elisaga ühinemise järel positsiooni kaotanud Toomas Tiivel juhib nüüd Margus Linnamäe kontsernis digitelevisiooni turule tulekut Foto: Eiko Kink

Ärimees Margus Linnamäe suurkontserni kuuluv Apollo Grupp on otsustanud rinda pista Telia ja teiste telekomiettevõtetega ning tulla turule oma interneti teel leviva telepaketiga Apollo TV, tulekul on ka oma digiboksid.

„Internetipakkujast sõltumatu teleteenuse turg on Eestis alles algusjärgus. Lisaks on Eestis endiselt ca 160 000 majapidamist, mis asuvad väljaspool kaabelvõrke, kus ligipääs kaasaegsele TV-teenusele on piiratud. Apollo TV töötab igas internetivõrgus ja üle WiFi ühenduse,“ teatas Apollo TV juht Toomas Tiivel.