Kui pensionid ei tõuse, suureneb suhteline vaesus veelgi

Statistika näitab sissetulekute tõusu, kuid sellest on pensionärid ilma jäänud. Foto: Liis Treimann

Suhtelist vaesust mõjutavad peamiselt pensionäride madalad sissetulekud ning kuna uudiseid nende kergitamisest pole kuulda, võib kehv olukord veelgi süveneda.

Möödunud aasta suhteline vaesus on statistikaameti andmetel rekordkõrge, samas kui absoluutne vaesus oli rekordmadalaks. Kõrge suhtelise vaesuse põhjus peitub selles, et inimeste sissetulekud ja palgad kasvasid kiiremas tempos kui pensionid ja nii on just suhtelises vaesuses pensioniealisi rohkem, ütles statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Anet Müürsoo.

