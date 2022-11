Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: mehed hakkasid kallurist ükssarvikut tegema

Kallurfirma IseKallur juhatuse liikmed Erik Mesikäpp ja Silvar Vähk. Erik on ka hommikuprogrammi üks külalistest. Foto: RASMUS KOOSKORA

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis mürisevad kallurid, kaiguvad USA vahevalimiste tulemused ja põrisevad võidusõiduautode mootorid.

Veokite rendi, transporditeenuste pakkumise ja ehitusmaterjalide müügiga tegelev ettevõte IseKallur teatas, et arendab ainulaadset IT-süsteemi ning loodab sellega infotehnoloogia ükssarvikuks saada. Väljatöötamise lõppfaasis olev lahendus püüab teha seni vähedigitaliseeritud ehitussektoris läbimurret, pakkudes võimalust hallata ja jälgida rasketehnikat reaalajas. Sihikul on nii Euroopa kui Põhja-Ameerika turg.

Miks otsustas neli korda Äripäeva gasellettevõtete nimekirja pääsenud ehk kiiresti kasvav kallurfirma niisuguse tüki ette võtta ja millest ammutatakse ambitsiooni, sellest räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis IseKalluri juhatuse liige Erik Mesikäpp.

Kolmapäeva hommikul hakkab ühtlasi selguma, mis juhtus USA vahevalimistel. Analüüsime olukorda nii poliitilisest aspektist kui investori pilguga. Seda aitavad teha Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen ja börsitoimetuse liige Simo Sepp.

Ringrajasõitja Martin Rump tegi tänavu ajalugu, kui osales esimese eestlasena maailma kuulsaimaks võiduajamiseks peetaval Le Mansi 24 tunni sõidul. Raadioeetris proovib Rump asetada kuulaja korvistmesse ja kirjeldada, mis tunne see oli.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu raamatupidamise ja aruandluse muudatustest aastal 2023. Räägime ka investeerimisest – täpsemalt sellest, mis juhtudel on investeerida mõttekas oma OÜ kaudu ja millal eraisikuna.

Stuudios on külas Eesti ühe vanima raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts, saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime rahapesu järelevalvest ja sellega seonduvatest ettevõtjate muredest. Püüame leida vastuseid sellele, kuidas hirme maandada ja korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist. Samuti annavad saatekülalised nõu, mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib ja pangakonto on külmutatud.

Teemat avavad Triniti vandeadvokaadid Ramil Pärdi ja Risto Käbi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekordne saade keskendub turundusele. Saates räägitakse reklaami- ja e-agentuuride seisust, kuidas on kriisid mõjutanud turundusettevõtteid, millisena nähakse valdkonna tulevikku ning jagatakse ka soovitusi juhtidele, kuidas oma ettevõtte turundust paremaks teha.

Stuudios on külas Mediabrands Digitali juht Erki Heinsaar ja Optimist Creative'i juht Magnus Lužkov. Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13.00–14.00 "Energiatund". Saate teema on elektriautod ettevõtete masinaparkides. Uurime, kuidas ettevõtted oma elektriautode kogemusega rahul on, milliseid ümberkorraldusi asjaajamistes elektriautod kaasa toovad ning millised on kogukulud. Räägime nii elektriautode sõiduulatustest, hindadest, liisingutingimustest kui ka laadimispunktidest ning hooldusest.

Saates on külas kahe aasta jooksul 29 elektriautot oma masinaparki soetanud Telia haldusosakonna juht Mari-Liis Männisalu ning Alexela e-mobiilsuse juht Alan Vaht. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on uue KOGU restorani omanik ja peakokk Pavel Gurjanov. KOGU restoran ja pagariäri on üsna värske, avatud tänavu sügisel. Pavel Gurjanov on tuntud kui endine Söe restorani, Dom ja Bardoo restoranide peakokk. 2013. aastal pälvis ta Eesti aasta koka tiitli. Gurjanov on osalenud kokkade olümpial 2015. aastal Bocuse d´Oris Estonia eelvoorus ja 2018. aastal päris voorus.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas Pavel Gurjanov otsustas pärast koroonapandeemiat ja keset elektrikriisi avada restorani, ning peakokk jagab ka, kuidas selles valdkonnas ellu jääda. Saatejuht on Alyona Stadnik.

