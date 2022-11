Toidutootja: pool aastat rasket aega on veel optimistlik vaade

Toidutootja HKScan tegevjuht Markus Kirsberg ja Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar räägivad saates "Kuum tool" toidusektori olukorrast ja tööturu seisust. Foto: Liis Treimann

Tänavu juba 20 miljonit eurot kahjumit saanud HKScani Balti üksuse juht Markus Kirsberg usub, et ettevõtetel läheb aina raskemaks ning need rasked olud püsivad vähemalt järgmise sügiseni. Majanduse jahenemine jõuab ka tööturule, lisab Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar saates “Kuum tool”.

Kui suurtes raskustes mööblitootja Standardi juht Enn Veskimägi on veendunud, et järgmised kuus kuud tulevad rasked, siis eelmisel kuul Rakvere ja Talleggi tooteid valmistava HKScani etteotsa asunud Markus Kirsbergi vaade on veel süngem. Tema hinnangul kestab väljakutsuv aeg kauem.

