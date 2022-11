Uudised

Raadiohommik vaatleb krüptot, kinnisvara- ja ehitussektorit ning börsikauplemist

Krüptobörs FTX teatas teisipäeval likviidsuskriisist, mis on pannud krüptoinvestorid kihama. Foto: AFP/Scanpix

Äripäeva reedeses raadiohommikus selgitame välja, mis on juhtunud ja mis juhtub krüptomaailmas, milline tulevik on Tallinna börsil noteeritud kinnisvara arenduse- ja ehitusfirmadel ning kuidas paneb esimestele kasutajakogemustele vastu uus investeerimisplatvorm.

Stuudios Lightyeari kaasasutajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer, investor Parol Jalakas ning LHV analüütik Raido Tõnisson. Stuudios on ajakirjanikud Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Tulevikus võib virtuaalreaalsuse mängus kaotades päriseluski ära surra. Vähemalt selline on virtuaalreaalsuse peakomplektide looja üks õõvastav ambitsioon. Sensatsioonijanu, jõhkrus või kunst, otsustage ise.

Palmer Luckey, Oculuse looja, viimase aja projekt, mida ta on ka laiale maailmale tutvustanud, ongi nii uskumatu. Kuigi praegu nimetab ta seda projekti lihtsalt kunstiteoseks, siis lisab ta, et selline fataalne püüdlus ei jää mängudisaineritel ilmselt viimaseks.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädala põletavamaid teemasid kokku võtvas saates tuleb jutuks dotcom krahh 2.0, uued tehased, sohimängijatest arendajad ja seisakus eksport. Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Pruul, Simo Sepp ja Karl-Eduard Salumäe.

12.00-13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saatesarjas võetakse vaatluse alla Euroopa Liidu majanduspoliitikat mõjutavad tegurid alates julgeolekust ja lõpetades digivaldkonna ja rohepöördega.

Seekordses saates on külas Euroopa Parlamendi saadikud Urmas Paet ja Riho Terras, kellega asume lahendama sõja põhjustatud energiakriisi: millised võimalused on loodud ettevõtjate toetamiseks, kuidas saada sõltumatuks Venemaast ning kuidas tagada ettevõtjate konkurentsivõime.

Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Janno Riispapp.

13.00-14.00 "Läbilöök". Sel korral on saates külas kahekordne olümpiamängude finalist ja tõkkejooksja Rasmus Mägi, kes on püsinud tippvormis ja –spordis ligi kümme aastat. Lisaks on ta püstitanud aina uusi rekordeid ning valitud mitmel korral aasta meessportlaseks.

Saates “Läbilöök” räägib Mägi, kus kohast tuleb tema motivatsioon minna iga päev trenni, ehkki viimastel aastatel lisandub järjest uusi imemehi, kes temast ikkagi kiiremini jooksevad. Niisamuti avab tippssportlane, kuidas leida jõudu jätkata valitud teel ka siis, kui seisad silmitsi ränkade tagasilöökidega nagu näiteks vigastustega.

Seejuures jutustab Mägi avameelselt, millistest allikatest tuleb tippsportlase raha, kuidas üks sajandik võib oluliselt mõjutada sissetulekut ning mil moel võib sportlase vigastus mõjuda sponsoritele. Lisaks avab Mägi, millised on olnud tema viimaste aastate edukamad aktsiainvesteeringud ehk kuidas ta kindlustab oma tulevikku pärast sportlaskarjääri. Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00-16.00 "Hea nägemise kool". Inimesel on pimedas ja hämaras niigi raske näha, ent mõnikord võib probleem süveneda hämaruspimesuseks ehk rahvakeeli kanapimesuseks, mis on aga eriti autoroolis olles vägagi ohtlik. Kuidas aru saada, et hämaras nägemise võime on langenud, millal on tegu öömüoopia ja millal nüktaloopiaga ning kuidas olukorda leevendada, selgitavad saates Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

