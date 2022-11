Artikkel

Nõudlus uue terase järele on ülimalt madal, hinnad langevad

Metalli, nii uue kui ka vana hinnad on praegu pigem odavnemas. Foto: Andras Kralla

Nõudlus uue terase järele on niivõrd langenud, et ka musta metalli kokkuostu hind kukkus ainuüksi kuu ajaga 15%, teatas Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.

Kollamaa selgitas, et nii Türgi siseturul kui ka maailmas laiemalt on nõudlus uue terase osas ülimalt madal ning sulatustehased on oma laovarusid hoidmas väga madalal tasemel. „Teisisõnu, kui märgatakse uue ehitusterase nõudluse kasvu, siis hakatakse ka selle tootmiseks vanametalli näol varusid täiendama,“ ütles Kollamaa.

