Slushil miljoniga pärjatud idult võeti võit ära

Slushi liftikõnevõistluse võitis tänavu Immigram, kuid paar päeva hiljem otsustas korraldaja võidu ära võtta. Foto: Petri Anttila, Slush

Tänavu Soomes idufirmade festivalil Slush niinimetatud liftikõnevõistluse kinni pannud idufirma Immigram jäi võidust ilma, sest ettevõttel leiti ootamatult seos Venemaaga.

Slush teatas, et võttis Immigramilt ära võidutunnustuse, sest festivali korraldaja sai uut infot idufirma tegevuse kohta Venemaal. Päev varem olid Slushi korraldajad öelnud, et "Slush seisab koos Ukrainaga ja mõistab hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse" ning et nad "ei tee koostööd Vene ettevõtete või fondidega ega võta vastu Venemaal baseeruvate idufirmade või investorite taotlusi".

