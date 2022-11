Uudised

Euroopa ärikindluse järsk langus ennustab majanduslangust

Saksa keemiatööstuse BASF tehas Ludwigshafenis. Iga kolmas suurtööstus kavatseb lähiajal Euroopas tootmist koomale tõmmata. Foto: AP/Scanpix

Euroopa suurfirmade ootused tulevikule on sama madalal kui koroonapandeemia alguses ning iga kolmas suur tööstuskontsern kavatseb tegevust kõrgete energiahindade ja madala nõudluse tõttu vähendada.

USA konkurentide ootused Euroopa käekäigule on sama musta stsenaariumiga: ennustatakse pikka kuni pooleteistaastast langust võrreldes eeldusega, et kodumaal jääb neil langus lühiajaliseks, vahendas Financial Times survegrupi Euroopa tööstuse ümarlaud iga-poolaastast uuringut.

