Raadiohommikus: energiast, kinnisvarast ja palkadest

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude juht Rein Vaks. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime kinnisvara ja inimeste palgasoovide kõrval pikemalt elektrienergia hinnast ja universaalteenusest.

Kolmapäeval tiksus täis nende mikro- või väikeettevõte tähtaeg, kes soovisid kasutada riigi pakutud universaalteenust tagasiulatuvalt 1. novembrist. Paraku ei ole soovijate hulk olnud suur ning hommikuprogrammis uurime Eesti Energia Eesti turu juhilt Dajana Tiitsaarelt, mis läks valesti ja miks pole universaalteenus ettevõtete jaoks kuigi atraktiivne.

Samal teemal annab intervjuu ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude juht Rein Vaks. Temalt pärime lisaks, miks on nii, et sõna rohepööre on paljude jaoks muutunud pea sõimusõnaks.

Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liikme Mika Sucksdorffiga räägime nii uusarenduste hangumisest kui ka võimalikest hinnakukkumistest – milline talv ootab meid ees? Samuti küsime Sucksdorffi seisukohta Äripäevas välja toodud hoonete energiamärgiste probleemile.

Äsja ilmunud Palgainfo Agentuuri küsitlus ajendab helistama agentuuri juhile Kadri Seederile, kellelt uurime viimase seisu kohta töötajate palgasoovide kohta – kas on võimalik, et majanduskriis võib suureks kasvanud töötajate palgasoove taas tõmmata väiksemaks?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Lauri Leet ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Milline on majanduse hetkeseis, miks on SEB majandusprognoos keskmisest optimistlikum ja kuidas on muutunud ettevõtete laenukäitumine, räägivad saates SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja ettevõtete panganduse valdkonnajuht Artjom Sokolov. Juttu tuleb ka Baltikumi finantsjuhtide uuringu olulisematest tulemustest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saates jätkame eelmisel kuul alustatud maksude teemat ning küsime erakondadelt seisukohti erinevat liiki maksude tõstmise või langetamise kohta. Räägime tulumaksust ning muu hulgas uurime, kas astmelise tulumaksuvabastuse küür tuleb kaotada või mitte. Samuti selgitame, milline tulumaksumäär peaks erakondade arvates kehtima ettevõtetele ja eraisikutele.

Pärime ka selle kohta, kas tuleks sisse seada sotsiaalmaksu lagi ning milline toetus on erakondadel ideele, et sotsiaalmaksu võiksid maksta töötajad ise, nähes oma palgalehel sotsiaalmaksueelset summat. Veel saame teada erakondade seisukohti aktsiiside, käibemaksu ja ka võimalike uute maksude, nagu auto- või kinnisvaramaksude kohta.

Reformierakonda esindab saates Maris Lauri, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda Ivari Padar ja Parempoolseid Siim Kiisler. Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates on seekord külas E-kaubanduse Liidu juhatuse esimees Mait Mäesalu. Saatejuhi Hando Sinisaluga räägiti Eesti e-poodide konkurentsivõimest maailmaturul, logistikast, toidukaupade e-kaubanduse probleemidest ja tehnoloogilistest uuendustest.

13.00–14.00 "Autojutud". Autosaate seekordses osas tehakse ülevaade Eesti aasta auto valimiste finalistidest. Tänavu selgitatakse siinmail välja kaks aasta autot, sest traditsioonilise Eesti Aasta Auto kõrvale on tekkinud ka esimest korda toimuv Eesti Autogala. Äripäeva ajakirjanik ja "Autojuttude" autor Karl-Eduard Salumäe kuulub mõlemasse žüriisse.

Saates kuuleb kõigest lähemalt. Lisaks saatejuhile kõlab seal ka Eesti Autogala peakorraldaja Raiko Ausmehe ja tehnikaportaali Accelerista peatoimetaja Veli Valentin Rajasaare hääl.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates tuleb sel korral juttu tööandja brändist ja selle arendamisest. Saame teada, milline roll on töötajatel ettevõtte maine kujundamisel ja millistel juhtudel tasub tööandja brändi loomisel kaasata väliseid konsultante. Uurime, mis on brändi loomisel tähtsaim ning kui tihti peaks brändi üle vaatama ja ajakohastama.

Stuudios on brändi- ja kommunikatsioonijuht ning kirglik tööandja brändi arendaja, Eesti HR Seltsi kaasasutaja ja grupi manager Berit Grossberg ja Imagine\TBWA partner, loovjuht ja -strateeg, koolitaja ning õppejõud Sven Luka.

Küsimusi esitavad Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant ja personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann ning teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

