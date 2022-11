10 000 euro piir murdus: Tallinnas müüakse hirmkalli ruutmeetri hinnaga korterit

Kentmanni tänaval asuv korteri ruutmeeter maksab üle 10 000 euro. Foto: Kuvatõmmis

Tallinna kesklinnas Kentmanni tänaval on müügis korter, mille ruutmeetri hind on üle 10 600 euro.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark hindas, et tegelikkuses on 10 000 euro hinnapiir ületatud ka varem, näiteks Tallinna vanalinnas asuvate korterite puhul. “Mulle on väidetud, et Pagari tänaval tehti 10 000eurose ruutmeetrihinnaga tehing,” ütles Toompark.

