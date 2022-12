Ettevõtlusminister Järvan: elektri hinna tõus ei mõjuta eriti ettevõtteid

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan. Foto: Andras Kralla

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani sõnul moodustavad energiakulud ettevõtete kogukuludest vaid paar protsenti. Põhjused, miks paljud firmad praegu raskustes on, on Järvani hinnangul hoopiski muud.

Järvan tõdes, et praegune kriis on enim tabanud just tööstussektorit, kus on olnud ka palju koondamisi. Minister ei näe aga, et riik peaks kuidagi tööstusettevõtetele appi tulema. „Me ei saa kasutada riigi raha selleks, et toetada ärimudeleid, mis juba mitu aastat ei tööta,“ ütles Järvan täna oma Facebooki live-pöördumises.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev