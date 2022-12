Eesti ettevõtja sattus Ukrainas pommirahe alla

Swedbanki privaatpanganduse juht: murepilvi on investorite jaoks juurde tulnud

Viimastel kuudel on olnud tunda, et investorid on äraootaval seisukohal, sest murepilvi on lisandunud, ütles hommikuprogrammi intervjuus Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets investorite meelsust kraadides.

