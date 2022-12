Uudised

Raadiohommikus: toidukettide turust ja väikepoodide muredest

Inimeste ostuharjumused on kiire inflatsiooni ajal muutunud. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis võtame luubi alla toidukaupluste ketid, inseneriõppe, väikepoodide mured ja kespankade intressitõusud.

Kuidas on ülikiire hinnatõus ja uute odavkettide turule tulek muutnud toidukettide turuosa ja inimeste ostuharjumusi, küsime Selveri äriarvestuse juhilt Kristjan Andersonilt.

Äsja kuuendat sünnipäeva tähistanud iseseisva raamatupoe Puändi üks eestvedajatest Triinu Kööba räägib, milline on väikeste raamatupoodide tulevik ning kas lõpuks jääbki Eestisse vaid Apollo ja Rahva Raamat.

Miks on meil vähe naisi insenerivaldkonnas ja kuidas seda olukorda parandada, arutame tehnoloogiaettevõtte Wise finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuhi Sandra Hormaga.

Uuel nädalal on oodata uusi intressitõuse nii USAs kui ka Euroopas. Kuidas mõjutab see investoreid ja milliste päevakajaliste sündmustega peab arvestama, räägib Äripäeva börsitoimetaja Jaan Martin Raik.

Äripäev valib tänavugi aasta ettevõtjat – kes on konkursi nominendid ja mida nende puhul hinnatakse, avaldab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Tuvalu on pisike üheksa saarega riik Vaikses ookeanis, mis asub umbes poolel teel Hawaiist Austraaliasse. Sel on oma ainulaadne kultuur ja rahvas... Kuid õige pea on nad kõik kadunud, sest kliimamuutuste tõttu upuvad saarekesed lähemate aastakümnete jooksul ookeanisse.

Mis saab riigist siis, kui selle geograafiline eksistents lihtsalt kaob? Kas riigi ja rahvuse säilitamine on võimalik virtuaalselt või on see pelgalt sümboolne lohutuslahendus? Kuula saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar. Autor kinnitab, et see on ka saatesarja kõige kurvem ja lootusetum lugu.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saade keskendub päevakajalisele teemale, milleks on ruumide soojendamine. Tööstusruumidesse, garaažidesse ja mujalegi sobivad viimastel aastatel populaarsust kogunud diislikütusega soojuskiirgurahjud. Milline on seadme töötamise põhimõte ja mis on eelised teistsuguste küttesüsteemidega ahjude ees, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder.

Saadet juhib Mai Kroonmäe. Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta veebruaris.

11.00–12.00 "Kuum tool". Sel korral on saates külas LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel. Juttu tuleb majanduse olukorrast, intresside tõusust, ettevõtete ja inimeste käekäigust. Samuti räägime pangandusturul toimuvast, LHV plaanidest nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis, aga ka investeerimisest. Saatejuht on Simo Sepp.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates võtame fookusesse mööblitööstuse olukorra ja uue aasta väljavaated. Saates on külas Eesti Mööblitootjate Liidu juhatuse esimees ja Standardi omanik Enn Veskimägi ning liidu juhatuse liige ja Wermo üks omanikest Peeter Kuum, kellega räägime poovatest energiahindadest, mis vähendab sektori võimekust pakkuda turul konkurentsivõimelist hinda, aga ka tööjõust, palkadest ja inseneride vähesusest. Tootjad ütlevad, et ebakindlust on turul jätkuvalt palju ja koondamisi tuleb ka edaspidi. Enn Veskimägi avab oma mõtteid, mis saab Standardist pärast suurkoondamist edasi. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on salvestatud novembri alguses toimunud kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil. Kuulete ettevõtjate paneeli, milles arutlevad jätkusuutlikkuse ja roheteemade kommunikatsioonist puidu-, toidu-, ja mööblitööstur. Arutelus osalevad vastavalt Graanul Investi tegevjuht Raul Kirjanen, Yooki juht Katre Kõvask ja Tarmeko juht Jaak Nigul. Vestlusringi juhib sõnumiagentuuri Akkadian juht Kadri Lainas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit