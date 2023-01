Uudised

Raadiohommikus: tehingumaagia, suursaadik ja värsked tulemused

Advokaadibüroo Ellex partner Risto Vahimets. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis pakume kuulajatele intervjuusid julgeoleku, börsi ja ettevõtete ülevõtmise teemadel.

Olukorrast Ukrainas annab ülevaate sealne Eesti suursaadik Kaimo Kuusk, kes räägib sõjast räsitud riigi majandusest ja sellest, millal võiks sõda lõppeda.

Ellex Raidla partner ja tehingute valdkonna juht Risto Vahimets räägib tehinguturu trendidest ja aktiivsusest uuel aastal, samuti küsime, kuidas ettevõtete ostjate-müüjate käitumine aastaga muutunud on.

Tallink Grupp teatab oma detsembrikuu ja eelmise aasta reisijate arvu ning veomahud, mida kommenteerib laevafirma juht Paavo Nõgene.

Samuti hoiame kätt pulsil riigifirma Eesti Energia tegemistel, mille nõukogu teisipäeva hommikul uut juhti tutvustab.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Aasta esimeses saates võtavad börsitoimetuse ajakirjanikud kokku olukorra investor Toomase portfellis. Vaadatakse üle lõppenud aasta suurimad õnnestumised ja läbikukkumised, analüüsitakse alanud aastat kujundavaid investeerimistrende ning avaldatakse oma ostunimekiri.

Stuudios on Äripäeva börsiajakirjanikud Juhan Lang, Jaan Martin Raik, Jana Saarkoppel ning Simo Sepp.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". See saade on kõikidele neile, kes on kogenud, et kui klient hakkab kordama/pikendama tellimust või tegema kordusostu samale tootele, on kliendi hinnatundlikkus suurem ja raskem on viia fookust olulisele. Miks see nii on?

Kuidas käituda, kui klient teatab, et on vahetamas teenusepakkujat või lõpetamas koostööd odavama pakkuja kasuks? Saate käigus leiavad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist vastused küsimustele ning annavad soovitusi, kuidas kliendisuhteid hoida ning arendada.

Saade oli eetris eelmise aasta novembris.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Saates tuleb juttu turunduseelarvest ja turundusinvesteeringutest ning ka sellest, millistele turunduskanalitele tasub alanud aastal keskenduda. Selleks oleme saatesse kutsunud agentuurist Must Uba Rannar Remmelga, Marec Hermani ja Lukas Lainsalu.

Saadet juhib Keit Ausner.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Aasta põllumees 2022 Veiko Pak on seda meelt, et köögiviljakasvatuses sõltub see, kui palju ja mida kasvatada, suuresti vaid sellest, kellele ja kuhu saab saaki müüa.

Üle kolmekümneaastase köögiviljakasvatamise kogemusega põllumees Veiko Pak on pereettevõtte eesotsas ja tegeleb peaasjalikult toodangu turustamisega. Tänu Kadarbiku juurviljamahladele ja mitmekesisele köögiviljade valikule kaubanduses on eestimaalaste toitumisharjumused tervislikumad ja söögilaud mitmekesisem. Kuigi omal ajal eksporditi Kadarbiku mahlasid isegi Soome, on turusituatsioon nüüdseks nii palju muutunud, et vähese kasumlikkusega ekspordil pole enam mõtet. Lisaks on köögiviljasektoris kerkinud üles ressursside küsimus, olgu selleks siis energia või piisavad veevarud. Millisena Veiko Pak ettevõtja rolli näeb, kuuleb saatest.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

