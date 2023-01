Artikkel

Raadiohommikus: elu pärast Michelini tärni

Sel aastal Michelini tärni pälvinud NOA Chef's Halli peremees Martti Siiman. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime ehitusturust meil ja Rootsis, restorani elust pärast Michelini tärni saamist ning Äripäeva uuest saatesarjast.

Rootsis on kinnisvarahinnad kukkunud aastaga viiendiku jagu. Kuidas see on mõjutanud sealset ehitusturgu, sellest räägib betoonelementide tootja TMB omanik Jaan Luts.

Michelini tärniga pärjatud restorani omanik Martti Siimann avab hommikuprogrammis, kuidas auhind restorani mõjutas ning arutame ka maailma parima restorani sulgemise üle.

Oma kogemusest räägib ja jagab ettevõtjatele näpunäited kriisiga toimetulemiseks ehitusfirma Rand & Tuulberg juht ja osanik Raivo Rand.

Äripäeva raadio toimetaja Gregor Alaküla tutvustab hommikuprogrammi kuulajatele uut saatesarja “Äri Eestimaal”.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Schneider Electricu müügiinsenerid Vahur Torim ja Kaupo Kork räägivad lahendusest nimega Power Monitoring Expert (PME). See süsteem võimaldab koguda ja jälgida andmeid igalt poolt teie tootmisüksuses või ärihoones.

Süsteem võimaldab avastada varjatud energiakulu kohti ja optimeerida tootmist, samuti jõuda varakult jälile elektri- või veeavariile. Saates tuleb juttu mitmest praktilisest näitest, kuidas probleemkohti on avastatud. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Selle aasta esimene saade räägib Valgevenest ja selle tulevikust. Arutleme saate külalise, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektori Catlyn Kirnaga, kuidas on Valgevene oma praegusesse olukorda sattunud ja mis võiksid olla 1994. aastast riiki juhtinud Aljaksandr Lukašenka motiivid.

Samuti mõtiskleme, mis positsioonis on praegu Valgevene opositsioon ja kas põgenema sunnitud opositsiooniliidrid saavad välismaalt midagi oma riigi jaoks ära teha. Veel arutasime valgevenelaste identiteedi, Putini-Lukašenka suhete ning mõistagi ka sõja ja majanduse üle.

Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Kohustuslikele energiatõhusese nõuetele lisaks on Eestis ligikaudu poolsada hoonet saanud rohehoone sertifikaadi. Saates räägime, milline on Eestis levinud kahe sertifikaadi sisu ning kui kallis ja keeruline on nende taotlemine. Avame täpsemalt, millised on LEEDi ja BREAAMi erinevused ning kellelt nende taotlemisel abi saab.

Saates on külas sertifitseerimise ja rohehoonete spetsialist, Tallinna Tehnikaülikoolis selleteemalise doktoritöö kaitsnud Erkki Seinre ning arendusettevõtete esindajad Allan Remmelkoor Kapitelist ning Silver Neemelo Capital Millist. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Äri Eestimaal". UUS SARI! Sarja jooksul käime külas erinevatel Eesti väikeettevõtetel, mis tegutsevad pealinnast väljaspool ja kus töötab vähem kui 50 inimest.

Siseneme raadiomikrofoniga töö- ja tootmisruumidesse just selleks, et tabada ettevõtjaid nende igapäevases töökeskkonnas. Ka selleks, et tuua kuulajatele lähemale nende muresid ja rõõmusid. Räägime väikeettevõtja elust, ettevõtlusega alustamisest ja päevakajalistest teemadest.

Esimeses saates minnakse külla Rakverre ettevõttele Forestplus, mis tegeleb metsa- ja aiatehnika müügi ja hooldusega. Ettevõte on tegutsenud pea üheksa aastat ja kuulus möödunud aastal ka Äripäeva kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide pingeritta. Ettevõtte tegemisi kirjeldavad Forestplusi omanik Riin Sats ja tegevjuht Anett Mäekivi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Investeerimisportfell 2030." Saates on sel korral külas tuntud investor ja blogija Taavi Ilves, kes jagab oma strateegiaid kauplemisel. Ilves avaldab oma põhimõtted, kuidas ta kaupleb krüptovaluutasid ning räägib, millist potentsiaali näeb ta bitcoinis.

Samuti selgitab investor, kuidas ta teenib lisatootlust optsioonide müügiga, mis oskuslikul kasutamisel võib pakkuda häid võimalusi. Saates saab kuulata lisaks, millest Ilvese portfell hetkel koosneb ning kuhu plaanib ta oma alles jäänud vaba raha paigutada. Saadet juhib Markus Tamm.

