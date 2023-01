Jõgevamaal avati 8miljonine rapsiõlitehas

Söödatootjatel kliendid kadunud

Olukord loomakasvatuses on mõjutanud ka loomasööda tootjate tegevust. Nii on näiteks sigadele mõeldud sööda tootjatest paljud uksed sulgenud, need, kel endal loomad, jätkavad oma tarbeks tootmisega, kirjutab 19. novembri Äripäev põllumajanduse rubriigis.