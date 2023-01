Eesti transpordisektor suure paugu ootel: tühjad poeletid on reaalne tulevik

Pole asju, mida perefirma Herentes poleks teinud, et veokijuhi ametit noortele atraktiivsemaks teha: autosid tuuninud, käinud nendega näitustel ja truck-show`del, kuid kasu ei midagi – paarkümmend autot lihtsalt seisab juhtide puudusel parklas. Foto: Herentes

„Ligi paarkümmend autot on meil tänaseks juba seisma jäänud, just vormistan veel ühe tubli Valgevene juhi töölepingu lõpetamist. Pole mul südant lasta rooli Usbekistanist pärit juhti, kes nägi siia tulles esimest korda elus lund. See oleks juba ohtlik teistele liiklejatele,“ võtab transpordisektoris valitseva hetkeseisu kokku perefirma Herentes tegevjuht Rein Aav.

Logistikauudised.ee kirjutab, et Eesti maanteetranspordiga tegelevad ettevõtted on sattunud olukorda, millest välja pääsemiseks ei piisa enam heast tahtest ja nutikast ärivaistust. Kõik kulud on kasvanud, tuludest pole aga mõtet enam rääkidagi, kui autod lihtsalt juhtide puudusel parklasse seisma jäävad.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev