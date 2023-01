Uudised

Raadiohommikus: milline valimisloosung on kõige helisevam?

Valimisreklaam. Foto: Liis Treimann

“Päästame Eesti!” Kelle käest?

“Meiega on võimalik!” Kõik on võimalik või lihtsalt midagi?

“Mõistuse hääl!” Keegi kuuleb hääli?

“Julgelt inimeste heaks!” Inimeste heaks on muidu midagi hirmsat?

“Kindlates kätes Eesti!” Ehk midagi originaalsemat?

“Toimetulek on julgeolek!” Läks luuleliseks.

Meedia ning linnapiltki on enne valimisi loosungeid täis ja kuigi neist võib saada 5. märtsiks kõriauguni, siis võime neile läheneda turunduslikku või semiootilist väärtust uurides. Milline neist kõlab väga leidlikult ja meeldejäävalt? Milline neist võiks ka ajahambale vastu pidada? Näiteks mäletame siiani loosungeid “Viie rikkama riigi sekka” või “Tehtud!”.

Räägime esmaspäevases hommikuprogrammis selle aasta valimisloosungitest ja erakondade kampaaniakontseptsioonidest reklaamieksperdi ja loovjuhi Uku Nurgaga.

Poliitikud, majanduseksperdid, kaitsespetsialistid annavad igapäevaselt ülevaateid sellest, mis toimub Ukrainas. Samuti spekuleeritakse, millal see kõik läbi võiks saada ning mis tulemusteni sõda Euroopas viib. Mis päriselt juhtub, näitab aeg, ning ükski ekspert ei ennusta tulevikku kindlasõnaliselt. Kunstnikel, kirjanikel, lavastajatel on aga loominguline vabadus tulevasi võimalikke sündmusi kirjeldada ka dialoogide täpsusega. Kui palju on käesolev geopoliitiline olukord inspireerinud sõnakunstnikke, räägime lavastaja ja dramaturgi Karl Koppelmaaga. Tema sulest tulnud näidend “Küünik” räägibki ühiskonnast vahetult pärast Ukraina sõja lõppu. Samuti puudutame temaga ka akuutset teatrite rahastamise küsimust.

Startup Estonia andmetel tegutseb täna Eestis 1440 iduettevõtet ning neist parimad selgusid reedel. Idusektori parimaid tunnustati Eesti Startup Auhindadega kümnes kategoorias. Parimate iduettevõtjate seast tuleb saatesse rääkima Kristjan Maruste, kes on Kõu Mobility Groupi juht. Kõu Mobility Group koondab enda alla tõukerattabrändid Tuul ja Äike ning IoT-lahendusi arendava Comodule´i. Just Comodule oli iduettevõtjate seas kiiremaid käibe kasvatajad ning samuti said nad erikategooria auhinna rohetehnoloogias.

Hommikuprogrammi saatejuht on Linda Eensaar ning uudiseid toimetab Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Elektriautod on Ferrari fännide arvates ikkagi liiga vaiksed. Ja nii leidiski Ferrari viisi, kuidas ka nende 2025. aastal välja tulevad elektriautod signatuurset lärmi suudaksid teha.

Varem on elektriautode tootjad kompenseerinud kahetsusväärset mürapuudust kõlaritest lastavate mootoriheli salvestistega, aga Ferrari tahab teha nii, et kohkunud jalakäijad kõrval ikka ehmuks, kuidas Ferrari paugutades päriselt kiirendab ja see ka lärmis väljendub. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Alustava ettevõtja A&O". Saates tuleb juttu äriideedest ja nende finantseerimisest. Räägime ajas muutunud "Ajujahi" konkursist, sellest, kui originaalne peab äriidee olema, ja ka sellest, kuidas SEB Pank saab alustavale ettevõttele toeks olla.

Stuudios on SEB Panga SME segmendi juht Maarja-Maria Aljas ja "Ajujahi" programmijuht, Civitta partner Harri Tallinn. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumal toolil istub seekord Milremi juht Kuldar Väärsi. Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse möödub peagi aasta, mistõttu on pidanud Euroopa ja USA mõtlema üha rohkem sellele, kuidas oma sõjatööstust uue reaalsusega kooskõlla viia.

Juttu tuleb nii Saksamaa otsusest saata Ukrainasse tanke kui ka sellest, kuidas töötab sõjapidamise laiem logistika. Mõistagi ei jää puudutamata Eesti kaitsetööstuse tulevik. Kuldar Väärsit intervjueerib Indrek Lepik.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Uhiuue teenindusele keskenduva sarja avasaates räägime sellest, kuidas praegune majanduskeskkond teenindusele mõju avaldab, milline on Eestis teeninduse tase ja kuidas mõjutab seda juhtimiskultuur. Kuuleme ka lihtsatest põhitõdedest ja soovitustest, mis aitaks teeninduse ettevõttes uuele tasemele viia. Külas on TELE2 müügi- ja teenindusdirektor Aare Uusjärv ning testostu- ja koolitusfirma Trendline juht Eero Palm. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates otsivad logistikasektori tippjuhid vastust küsimusele, millised väljakutsed ootavad logistikasektorit 2023. aastal.

Kuidas näevad uut aastat ja kaugemat tulevikku logistikasektori tippjuhid? Kuidas kriis ületada ja ellu jääda? Mis saab Eesti logistikasektorist? Kas praegu on hea või halb aeg investeerimiseks? Kuidas teha plaane ebakindlal ajal? Kõigele sellele leiab vastuse saatest.

Vestlusring on salvestatud eelmise aasta detsembri alguses toimunud logistika aastakonverentsil. Vestlusringis osalesid Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu, Via 3Li tegevjuht Urmas Uudemets, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni nõukogu esimees ning ettevõtte Logistika Pluss juht Toomas Orutar ja DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar. Moderaator on Anto Liivat.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.