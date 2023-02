Arvustus. Mazda CX-60 – 60 000 eurone maastur, millel polegi suurt puuteekraani

Mis on pildil valesti või, vastupidi, just õigesti? Kui Apple CarPlay või Android Auto ühendatud (see käib juhtmevabalt), siis loeb keskekraan paigal seistes puuteidki, muudel puhkudel käib funktsioonide juhtimine füüsiliste nuppudega. Mazda on tuntud nägusate sõitjateruumide poolest, ent CX-60s kohatavad kroomdetailid pole kõigi teetass. Roolisoojendus töötab üksnes n-ö üheksa ja kolme peal ning see häirib üllatavalt palju. Foto: Liis Treimann