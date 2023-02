Uudised

Äripäev

6. veebruar kell 15:08







Raadiohommikus: LHV avaldab tulemused, Türgi toibub šokist

LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Foto: Andras Kralla

Hommikuprogrammi külaline on LHV Groupi juht Madis Toomsalu, kellega käime üle Tallinna börsi ühe lipulaeva värsked 2022. aasta neljanda kvartali ja 2022. aasta auditeerimata tulemused. Lisaks vaatame otsa päevakajalistele teemadele, mis puudutavad nii pangandussektorit kui majanduse üldist käekäiku.

Türgit tabas võimas maavärin, ohvreid on tuhandeid. Kuidas kohalikud ja riik tragöödiaga toime tulevad? Türgi üldvalimised on küll alles maikuus, aga teema on uudiste fookuses eri nurkade alt peaaegu iga päev, olgu teemaks sisepoliitilised väljakutsed president Recep Tayyip Erdoganile, Rootsi ja Soome NATO-püüdlused või suhted Venemaaga. Loome otseühenduse Istanbuli Türgi ja Lähis-Ida asjatundja Hille Hansoga ja saame teada.

Helsingis Pasila Messikeskuses peeti eelmisel nädalal üle kolme aasta Põhjamaade suurimat mootorrattamessi MP23. Mootorrataste müük on olnud taas kasvukursil. Käisime kohapeal, et vaadata, millised on trendid ja mida toob tulevik.

Heidame pilgu Äripäeva Infopanga värsketele konkurentsiraportitele, mida tutvustab Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Valdkondadeks on seekord programmeerimine ja ehitusmaterjalide müük.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Globaalse haardega ettevõtja ja värskes investorite TOPis 20. koha hõivanud investor Ingmar Mattus jagas saates oma tausta, kuidas ta vennaga alustas globaalse kauplemisplatvormi äriga ning miks on Šveitsis elaval investoril Tallinna börsi ettevõtteid.

Kuula saatest lähemalt, millised on tema suurimad panused aktsiates ning millised panused on ta teinud lähikuude vaates aktsiaturgudele. Lisaks avab investor oma äri ja selle edu tagamaid.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jaan Martin Raik

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Ehitusmahud tänavu küll vähenevad, kuid seda ei tasu võtta väga mustades värvides, sest eelmine aasta lõi ajalooliselt kõrgeima võrdlusbaasi. Samas on paljud ehitusettevõtted tugevalt kapitaliseeritud ning elavad ka ajutise langusperioodi üle, räägib Swedbanki ehitussektori juht Rene Zibo saates.

Samuti prognoosime, mis suunas liiguvad intressid ja inflatsioon ning kas fikseeritud hinnaga lepinguid julgetakse rohkem teha? Anname ka soovitusi, kuidas keerulised ajad üle elada.

Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 „Turismitund“. Talvekuud on enamikule turismisektori tegijatele uue kõrghooaja planeerimise aeg. Seetõttu viivad ettevõtted end ka veebruari alguseks parimasse turundusvormi, sest toimub turismirahva laulupidu ehk turismimess Tourest. Sellest, mida on üle kahe aasta toimumata jäänud messil seekord uut ja millega külastajaid võlutakse, räägib saate teises pooles ürituse projektijuht Tiiu Vilbrant Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidust.

Saate esimeses pooles saab kuulda reportaaži Soome turismimessilt Matka, kus samuti Eesti turismiettevõtjad kohal olid. „Turismitund“ uuris neilt, millega põhjanaabreid Maarjamaad külastama meelitatakse ja kas Soome klientidel on ka mingeid eripärasid.

Saatejuht on Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.