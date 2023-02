Uudised

Raadiohommikus: seiklushimu, Tartu ärikinnisvara ja parimad börsifirmad

Läheme Nasdaq Baltic Awardsi üritusele, kus tunnustatakse parimate investorsuhetega ettevõtteid, kuulutatakse välja aasta börsisündmus ja antakse välja aasta börsimaakleri tiitel. Kohapeal teeme tunnustuse saajatega ka juttu.

Seiklusreiside korraldaja andMoments juhatuse liige ja reisijuht Margus Mändmets räägib, kuidas inimesed leiavad end aina enam basseini- ja rannamõnude pakettreiside asemel seiklusi jahtimas maailma kaugeimates paikades, kuhu eestlased oma sammud enim seavad, millist mõju avaldab elukalliduse tõus ja paljust muust.

Kaarsilla Kinnisvara juhatuse liige Made Vares räägib lähemalt Tartu kesklinna plaanitavast Port Athena ärikvartalist. Uurime Varese käest, kas Tartus on ikka vajadust sellise suure keskuse järele, mida sealt tulevikus leida võiks, aga ka seda, kuidas ta hindab praegust aega uute arendustega tegelemiseks. Lisaks räägime laiemalt ärikinnisvara hetkeseisust Tartus.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Laste inimkaubandus ei ole tänapäeval kuhugi kadunud. Kuid hiljuti on välja tulnud USA vanureid, kes meenutavad, kuidas neid Hollywoodi kuldajal 1930ndatel–1940ndatel oma päris pere käest varastati. Ja seda selleks, et Hollywoodi näitlejad ning muud rikkad tegelased neid suure raha eest omale lapsendada saaksid.

Selle kõige taga oli üks kindel naine, kes ise koos oma võrgustikuga jõudis aastate jooksul röövida oma 5000 last, kes suure raha eest maha müüdi. Sellisele võikale ärile aitasid kaasa 1920ndatel populaarseks saanud eugeenika, sotsiaalkampaaniad, et lapsendamine päästab immigrantidest ning samuti aitas asjale kaasa ka asenduspiima äri õitsele löömine. See saade on mõnes kohas parajalt võigas, nii et väga tundlikel inimestel ei maksa saadet kuulata.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas saates arutlevad ajakirjanikud Neeme Korv, Linda Eensaar ja Pille Ivask, mida võiks arvata EOK sassis rahaasjadest, samuti räägime, kuidas reklaamivaba ERR laseb end turunduseks ära kasutada, ning mõtiskleme ka Euroopa Liidu sookvoodi direktiivi üle, mis toob Eesti börsifirmadele kaasa kohustuse omada juhatuses ja nõukogudes kindlat osakaalu naisi. Muudest teemadest mõtiskleme tehisintellekti üle.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". 15. veebruaril avalikustab Äripäev värske Gaselli TOPi, kuhu jõuab 1098 kõige kiiremini käivet ja kasumit kasvatanud ettevõtet. Saates on külas juba kolmandat aastat järjest Gaselli TOPi jõudva Ida-Virumaal hakkepuitu tootva ja müüva Agricom Tehnika omanik Madis Olt, kes räägib, kui keeruline on praegusel ajal sisendhindade pöörase ja ennustamatu tõusu tõttu majandusprognoose seada ning paindlikuks jääda.

Saatejuht on Marili Niidumaa.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Lapsega on sündides kõik hästi, kuid veidi hiljem tundub, et temaga pole siiski kõik päris korras. Või on koolini kõik hästi, aga õppimisega tekivad tõsised probleemid. Tegemist võib olla harvikhaigusega. Veebruar on rahvusvaheline harvikhaiguste teadlikkuse tõstmise kuu ja sel puhul räägime saates harvikhaigustest.

Saatesse on palutud meditsiiniteaduste doktor professor Katrin Õunap, kes on kliinilise meditsiini instituudi, Tartu Ülikooli ja kliinikumi harvikhaiguste kompetentsikeskuse juht ning geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku vanemarst ja õppejõud meditsiinigeneetika erialal.

Saadet juhib Violetta Riidas.

