Kumb neist on päris kunstniku töö? Tehisintellekt kasutab nõusolekuta Eesti kunstnike loomingut

Kumma pildi on teinud tehisintellekt? Vasakpoolse pildi jaoks pani kunstnik Marge Nelk tehisintellektist pildigeneraatori otsingusse tuntud Eesti illustraatori Eiko Ojala nime ning generaator sai kunstniku stiilile asjatundmatu silma jaoks vägagi pihta. Paremal pool on kunstnik Eiko Ojala originaallooming. Foto: MidJourney, Eiko Ojala

Eesti kunstnike looming on jõudnud tehisintellekti andmebaasidesse, kus võib neid igaüks sisuliselt oma suva järgi kasutada, hoolimata autoriõigustest.

Kui tehisintellekt kunstnike autoriõigustega kaitstud loomingust uue mudru teeb, siis kas see on identiteedivargus, kunstirööv või plagiaat? Sellele küsimusele on võimatu vastata, sest see pole veel kuidagi reguleeritud. Aga kannatajaid on juba olemas: Piret Raua, Remo Savisaare, Eiko Ojala ja teistegi Eesti kunstnike tööd on antud ilmselt nende endi teadmata tehisintellektile õppimiseks.