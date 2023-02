Eesti ehitajatel tuleb Rootsis raske aasta

Ärikinnivara elab Rootsis hästi, kui elamuehituse turul on vähenenud mahud poole võrra. Foto: Liis Treimann

SEB Baltimaade korporatiivpanganduse juht Anders Larsson hoiatab, et nõudlus on elamuturul kokku kukkunud.

Rootsi kinnisvaraturg on langenud tipust 16 protsenti. Rootsit tabanud inflatsioon on Euroopa Liidu kõrgeimate seas. Ning Rootsi on ainus majandus Euroopa Liidus, mis sel aastal kokku tõmbub.