Tallink viib parvlaeva Galaxy Läti lipu alla

EKP intressimäärad võivad tõusta kõigi aegade kõrgeimale tasemele

Investorid kardavad, et Euroopa Keskpank tõstab intressimäärad kõigi aegade kõrgeimale tasemele, mille põhjuseks on märgid, et inflatsiooni ohjeldamine on osutunud oodatust raskemaks.

