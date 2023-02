Hiina pakutud Ukraina sõja relvarahu ettepanek tambiti maha

Erakonnad lähevad maksude kallale: kokkulepped võivad sündida arvatust lihtsamalt

Äripäeva majandusdebatil räägitu järgi võib üsna kindel olla, et uus koalitsioon teeb maksusüsteemis muudatusi. Kõige tõenäolisem on, et muutmisele läheb tulumaksusüsteem, vaidluse all on peamiselt, kas tõstetakse lihtsalt tulumaksuvaba miinimumi ja praeguseid tulumaksumäära astmeid või kaotatakse maksuküür täielikult.

